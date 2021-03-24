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Алтайский край

Катунь24: Российские ученые, участвовавшие в разработке вакцин от COVID-19, будут представлены к государственным наградам

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Российские ученые, участвовавшие в разработке вакцин от COVID-19, будут представлены к государственным наградам23 марта 2021, 14:44

Представить к наградам причастных к разработке вакцин поручил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса 22 марта 2021 года, сообщает РБК. Ответственной за поощрение ученых президент назначил вице-премьера Татьяну Голикову.

Фото: pixabay.com

«Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – отметил Владимир Путин.

В настоящее время в России зарегистрировано три отечественных препарата от COVID-19: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.

Напомним, 15 марта федеральные, краевые и районные награды получили более 100 медработников Алтайского края, трудящиеся в первом медучреждении региона, перепрофилированном под лечение больных с COVID-19.

Катунь24

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