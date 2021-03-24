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Катунь24: Россиян предупредили о возможной вспышке туберкулеза

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Россиян предупредили о возможной вспышке туберкулеза23 марта 2021, 13:54

По прогнозам врачей, рост заболеваемости возможен из-за последствий коронавируса.

Фото: pixabay.com

С предупреждением о вспышке туберкулеза в России выступил врач и телеведущий Александр Мясников. Он считает, что за время борьбы с коронавирусом в стране ухудшилась работа по выявлению носителей заболевания. Кроме того, врач выразил беспокойство эффективностью лекарств: настораживает устойчивость штаммов туберкулеза к антибиотикам.

«Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна – это 100 %. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке. У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10», – отметил Александр Мясников в беседе с URA.RU.

Снижение внимания к выявлению носителей туберкулеза может грозить поздним выявлением зараженных, отметила коллега Александра Мясникова, кандидат медицинских наук, фтизиатр Наталья Скрынник. Ситуация опасна тем, что больные будут выявлены уже в поздней форме заболевания. До того момента они могут заразить других. Кроме того, COVID-19 оставляет последствия на легких, в будущем это может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.

Катунь24

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