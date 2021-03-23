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Алтайский край

Катунь24: Россияне заключили рекордное число брачных договоров

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Россияне заключили рекордное число брачных договоров22 марта 2021, 19:38

Такой документ в 2020-м подписали на четверть больше, чем в 2019-м.

Фото: pixabay.com

По данным федеральной нотариальной палаты, рост составил 26 % – всего 142 с половиной тысячи обращений. 

Чаще всего брачный договор подписывают, когда планируют покупать жилье в ипотеку. Например, один из супругов не может выступить созаемщиком по каким-либо причинам. При наличии брачного договора он или она в случае неуплаты ничем не рискуют. 

Кроме этого в течение года был отмечен спрос на соглашения о разделе имущества при разводе — их число увеличилось на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом.

«Граждане все больше понимают, как им могут помочь эти инструменты нотариуса в разных жизненных ситуациях», — поясняет ведомство.

Катунь24

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