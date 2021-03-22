Катунь24: Российский врач назвал возраст, после которого нельзя худеть

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Российский врач назвал возраст, после которого нельзя худеть21 марта 2021, 16:53

Несмотря на то, что лишний вес влияет на некоторые заболевания, худеть можно лишь до определенного возраста.

Фото: pixabay.com

О том, что диеты имеют возрастной предел, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев.

По словам специалиста, ограничения возникают из-за происходящих в организме изменений. Методики, помогающие быстро и эффективно сбросить вес, влияют на обмен веществ. Если молодой человек может перенести его изменение без последствий, то это противопоказано пожилым людям.

«Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть», – отметил Юрий Конев.

Чтобы в будущем не набирать вес из-за биологической памяти – растянутого желудка, врач рекомендует худеть до 60 лет, чтобы сохранить функционал желудка. В противном случае, организм будет продолжать требовать больше еды, чем положено.

Катунь24