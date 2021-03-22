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Катунь24: Россияне смогут получить электронные паспорта

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Россияне смогут получить электронные паспорта21 марта 2021, 10:07

Новый формат документа должен появиться у граждан не позднее 1 июля 2023 года.

Фото: unsplash.com

Электронные паспорта первыми оформят жители Москвы: они смогут сделать это с 1 декабря 2021 года. В остальных регионах новая форма документа появится не позднее первого июля 2023 года, сообщает «Интерфакс». Выпуск новых документов обеспечат МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на основании указа президента РФ, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Так граждане Российской Федерации смогут оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), установить мобильное приложение и использовать его вместо основного документа.  Документ будет представлен в виде пластиковой карточки с электронным носителем информации, где будут размещены стандартные для паспорта данные. После оформления электронного варианта, бумажный паспорт будет считаться недействительным.

В МВД отметили, что электронный паспорт и дополняющее его мобильное приложение обеспечат всех граждан качественной электронной подписью. Кроме того, электронный носитель информации о гражданине, по сравнению со стандартным бумажным, будет отличаться высокой степенью защищенности, износостойкостью, практичностью и возможностью быстро заблокировать его при утере.

 

Катунь24

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