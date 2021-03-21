Катунь24: Режим самоизоляции для пожилых отменяют в Алтайском крае

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Режим самоизоляции для пожилых отменяют в Алтайском крае19 марта 2021, 09:48

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Фото: pixabay.com

Для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, отменяется режим самоизоляции. С 1 апреля текущего года Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям в возрасте 65+ или страдающим хроническими заболеваниями.

«В адрес правительства края многократно обращались руководители различных учреждений, в том числе культуры, образования, где работает много граждан старше 65 лет, с просьбами разрешить данным специалистам выйти на работу. Правительство региона заняло позицию осторожного, постепенного снятия ограничений с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня эпидситуация позволяет принять такое решение», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Также полностью сняты временные ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. В предыдущей редакции указа предоставление развлекательных услуг запрещалось с 23:00 до 6:00.

Изменения вступают в силу 21 марта.

Катунь24