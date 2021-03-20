Катунь24: Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку техники для учебы

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Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку техники для учебы19 марта 2021, 14:52

Новгородская областная Дума внесла законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату товаров и услуг, необходимых для получения дистанционного образования.

Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса школы перевели на дистанционную форму обучения. Однако некоторые семьи столкнулись со сложностями: не у всех была необходимая компьютерная техника, из-за чего дети не могли освоить учебный материал. Это препятствует реализации права на образование, гарантированного Конституцией.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставив возможность лицам, получившим сертификат, распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», — приводит текст «Парламентская газета».

Сейчас маткапитал можно направлять на улучшение жилищных условий, получение образования, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, покупку товаров и услуг на оплату обучения или покупку товаров для детей-инвалидов.

Катунь24