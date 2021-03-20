Катунь24: Российский космонавт встретился со студентами АлтГТУ

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Российский космонавт встретился со студентами АлтГТУ19 марта 2021, 13:10
Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Волков 18 марта встретился со студентами Алтайского технического университета и ответил на их вопросы. Речь шла о целеустремлённости и важности личной инициативы для достижения профессиональных высот.
Фото: Катунь 24
Сергей Волков стал первым в мире космонавтом во втором поколении. Он родился в семье лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Александра Волкова и достойно продолжил дело отца – летал на Международную космическую станцию и несколько раз выходил в открытый космос.
После завершения карьеры лётчика-космонавта Сергей Волков быстро нашёл себя в гражданской жизни и даже сменил сферу деятельности. Сейчас он трудится в департаменте управления талантами, развития и обучения крупной энергетической компании. Студентам он пожелал всегда стремиться к большему. Только так можно достичь желаемого.