Катунь24: Россияне могут лишиться работы по совместительству

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Россияне могут лишиться работы по совместительству18 марта 2021, 14:57

Инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Фото: pixabay.com

По мнению депутата, нужно увеличить основной оклад сотрудников, чтобы они не искали вторую работу «не от хорошей жизни». По современному российскому законодательству, по совместительству разрешено работать врачам, фармацевтам, учителям и деятелям культуры. Водитель, к примеру, не может иметь второе официальное место работы: считается, что его профессия — ответственная и связанная с рисками, потому сотрудникам необходим полноценный отдых между сменами.

Кроме того, чаще всего за работу по совместительству в одной организации работодатель предлагает половину оклада. Депутат считает, что в таком случае он и имеет большую выгоду: экономит на оплате сверхурочных и может влиять на среднюю зарплату.

Еще одна проблема при формате работы по совместительству – трудоустройство молодых специалистов, которые потом годами не могут найти работу по специальности и утрачивают квалификации, сообщает «Российская газета».

«Для прозрачности формирования зарплаты базовый оклад, базовая ставка зарплаты работников учреждений социальной сферы и науки (медицинских, педагогических, работников культуры) должен составлять в структуре заработной платы не менее 70-80 %, а иные доплаты – 20-30 %», – отмечает Сергей Вострецов.

Для решения вопроса депутат предлагает пересмотреть особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. Кроме того, он предлагает разработать новую систему оплаты труда с учетом того, что базовая ставка составит 70-80 % оклада.

Катунь24