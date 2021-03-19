Катунь24: Российский ученый рассказал об опасности магнитов на холодильнике

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Российский ученый рассказал об опасности магнитов на холодильнике18 марта 2021, 13:36

Эксперт отметил, что декоративные магнитики абсолютно безвредны для техники и человека, однако необходимо учитывать их мощность.

Фото: unsplash.com

Есть ли вред от популярного украшения холодильника, в интервью радио Sputnik рассказал преподаватель физики в «Хорошколе», разработчик программ по физике фестиваля наук WOW! HOW? Юрий Михайловский. По его мнению, магниты, которыми украшают технику россияне, не влияют на ее работу и не приносят вреда человеку. Но важно обращать внимание и на мощность.

Ферритовые магниты – те самые, которые привозят из путешествий и потом вешают на холодильник – создают слабое магнитное поле и не влияют на работу техники. Магниты другого типа, неодим-железо-боровые стального цвета, уже достаточно мощные, чтобы вызывать сбои в работе электроники. Также эксперт отметил, что нужно быть осторожными, прикрепляя магниты к компьютерам.

«В компьютере есть жесткие диски, некоторые виды используют принципы магнитной записи. Они самые дешевые на рынке, поэтому почти у всех они есть. Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать», – отмечает Юрий Михайловский.

Также с осторожностью, по мнению ученого, с магнитами стоит обращаться людям, имеющим медицинские приборы в организме, например, кардиостимуляторы или любые материалы, взаимодействующие с магнитом: может произойти механическое отталкивание или притяжение.

Катунь24