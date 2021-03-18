Катунь24: Российский хоккеист погиб от попадания шайбы в голову. Видео

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Российский хоккеист погиб от попадания шайбы в голову. Видео17 марта 2021, 11:50

Вчера, 16 марта 2021 года, в ярославской больнице скончался защитник МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов.

Фото: ХК «Динамо СПб»

12 марта он с командой участвовал в выездном матче первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского «Локо», сообщает sports.ru. Во время игры в голову Тимура попала шайба. Файзутдинов тут же схватился за голову и упал на лед. Игру остановили. На площадке появился клубный врач, а затем бригада скорой помощи. Спортсмена уложили на носилки и увезли в больницу. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти молодого спортсмена не смогли. Тимуру было всего 19 лет.

В текущем сезоне он принял участие в 52 матчах чемпионата Молодежной хоккейной лиги. В плей-офф защитник «Динамо» сыграл две встречи. Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

Катунь24