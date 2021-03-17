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Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, зачем в России принят закон о просветительской деятельности

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Рассказываем, зачем в России принят закон о просветительской деятельности16 марта 2021, 21:28

Решение Государственной Думы РФ по этому вопросу вступит в силу 1 июня 2021 года, сообщают «Ведомости».

Фото: duma.gov.ru

Поправки, касающиеся просветительской деятельности, были приняты в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 16 марта 2021 года. В соответствии с ним установлено определение этого вида общественной работы. К ней относится распространение знаний вне образовательных программ. Отмечается, что ее запрещено применять для разжигания розни, агитации и пропаганды, сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ.

Просветительская деятельность будет контролироваться правительством. При этом особое внимание будет уделяться международным договорам в сфере образования,  для их заключения потребуется разрешение Министерства просвещения или Минобрнауки.

Предполагается, что закон поможет огородить граждан, особенно школьников и студентов, от антироссийской пропаганды.

«Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя», — отмечается в пояснительной записке.

Катунь24

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