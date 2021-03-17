Катунь24: Размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от обеспеченности семьи

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет ранжироваться в зависимости от обеспеченности семьи16 марта 2021, 17:51

15 марта на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края министр социальной защиты региона Наталья Оськина рассказала о новом порядке начисления выплат на детей.

Фото: pixabay.com

«Предоставление выплаты на детей от трех до семи лет — это достаточно резонансный документ. Он затрагивает интересы порядка 87 тысяч получателей. В ближайшее время Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации будут пояснены правила предоставления данных выплат», – отметила министр.

Размер выплаты может составлять 50,75 или 100 % прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Алтайском крае в 2021 году суммы выплат составят 5 305,5; 7 958,25 или 10 611 рублей соответственно.

По словам Оськиной, 50 % регионального прожиточного минимума на детей принимается за базовый размер ежемесячной выплаты. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75 %. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100 %.

Перерасчет размера выплаты будет производиться на основании заявлений граждан, поданных ими после 1 апреля 2021 года.

По предварительной оценке, в повышенном размере с 1 апреля 2021 года выплата будет предоставлена порядка 75 тысячам граждан.

Катунь24