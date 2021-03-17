Катунь24: Рассказываем, когда начнутся весенние каникулы в барнаульских школах

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Рассказываем, когда начнутся весенние каникулы в барнаульских школах16 марта 2021, 14:47
Комитет по образованию города назвал даты весенних каникул в учебных заведениях.
В 2021 году весенние каникулы для школьников начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта.
На это время для детей подготовили всероссийские, краевые, городские и школьные мероприятия. Они пройдут как очно, так и в дистанционном режиме.
Школьники смогут поучаствовать в Международном фестивале творческих коллективов, посетить краевые конференции, марафоны, спортивные соревнования, сборы и мастер-классы, а также городские конкурсы и олимпиады.
Познакомиться с планом проведения весенних каникул можно на сайте комитета по образованию города Барнаула.