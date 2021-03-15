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Катунь24: Рассказываем, когда в России проиндексируют пенсии

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Рассказываем, когда в России проиндексируют пенсии14 марта 2021, 18:06

По заявлению Минтруда, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4 %.

Фото: pixabay.com

«Ведомости» сообщают, что индексация затронет 3,9 млн граждан – тех, кто получает социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. После процедуры средняя сумма социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 руб.

Для проведения индексации до конца 2021 года из федерального бюджета будет направлено около 12,8 млрд руб. Сам проект индексации еще находится на стадии общественного обсуждения.

Катунь24

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