Катунь24: Российским спортсменам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио

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Российским спортсменам запретили использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио13 марта 2021, 19:53

Запрет на применение вместо гимна российской команды касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».

Фото: pixabay.com

Использовать эту песню как гимн российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио запретил Спортивный арбитражный суд (CAS). Как сообщает sport24.ru со ссылкой на Inside the Games, суд отклонил запрос комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, поданный в январе 2021 года. Использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила председатель комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Возможной алтернативой станет гимн Международного олимпийского комитета.

Запрет на песни, связанные с Россией, в качестве замены гимна будет действовать для сборной нашей страны и на соревнованиях летом 2021 года в Токио, и в Пекине в феврале 2022 года. Эта мера – часть санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством WADA за махинации с данными Московской лаборатории.

Кроме того, в декабре 2020 года CAS утвердил запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах на два года. Также России запрещено проводить у себя турниры такого уровня.

Катунь24