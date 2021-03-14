Катунь24: Родителям хотят разрешить сдавать трудных детей в специальные центры

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Родителям хотят разрешить сдавать трудных детей в специальные центры13 марта 2021, 14:05

С такой идеей выступило Министерство просвещения России.

Фото: pixabay.com

В Министерстве предложили помещать трудных детей в центры временного содержания правонарушителей. Такие заведения находятся при МВД. Сейчас нарушителей отправляют туда на основании постановления судьи или приговора, однако замминистра просвещения Денис Грибов предложил делать это и по инициативе родителей.

«Я вижу заинтересованность в том, чтобы раздвинуть границы между ними, пересмотрев смысл и содержание деятельности центров временного содержания. Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а может быть, по согласию родителей», — цитирует РИА Новости чиновника.

По его словам, такая потребность «на самом деле существует», зачастую родители не знают, что делать с ребёнком.

Как уточнил Грибов в беседе с ТАСС, такой инструментарий можно было бы использовать по инициативе родителей, «если они обращаются за помощью <…>, может быть, наставить на правильный путь ребёнка, как-то вытащить из ситуации, в которую попадают дети, в зависимость от общества, от коллектива, от тех групп детей, которые оказывают плохое влияние». Но для этого потребуется внести поправки в законодательство, добавил он.

Катунь24