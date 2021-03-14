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Алтайский край

Катунь24: Рубцовчане похитили с предприятия больше 100 кг сыра

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Рубцовчане похитили с предприятия больше 100 кг сыра13 марта 2021, 10:34

Мужчинам назначили штраф.

Фото: pixabay.com

Весной 2020 года сотрудники рубцовского предприятия, производящего сыр, решили похитить часть продукции. Они договорились между собой и вынесли почти 100 килограммов сыра. Ущерб собственнику составил больше 30 тысяч рублей.

Один из работников скрылся с места преступления на автомобиле, но его остановили полицейские. При осмотре транспортного средства похищенный сыр изъяли и вернули законному владельцу.

Суд назначил им наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Алтайского края.

Катунь24

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