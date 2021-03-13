Катунь24: Рассказываем о традициях пятого дня Масленицы: тёщины вечёрки

Рассказываем о традициях пятого дня Масленицы: тёщины вечёрки12 марта 2021, 15:47

Масленичная неделя − время отдохнуть и набраться сил перед Великим постом. В среду мы говорили, что зять ходил к тёще на блины. Сегодня пятница − время тёще отправиться к зятю с ответным визитом.

На тёщины вечёрки мужчины приглашали своих мам и тёщ на блины. Конечно, угощение готовили не сами зятья, а их жёны. Главная задача сегодняшнего дня − показать доброе расположение к теще и ее близким. Однако теща должна была позаботиться, чтобы у ее зятя и дочери было все, что необходимо для приготовления блинов: накануне она приносила молодым кадушку, сковороду и половник, а тесть присылал гречневую крупу и масло.

Приходила теща не для того, чтобы поесть блинов, а чтобы поучить дочь и зятя уму-разуму, дать им добрые напутствия и полезные советы, которые могли бы пригодиться молодым в их дальнейшей семейной жизни.

Зять приглашал тещу заранее, причем верили, что чем сильнее он зазывает тещу на блины, тем сильнее он ее почитает. Накануне вечером зять приглашал тещу лично, а утром присылал за ней специальных парадных «позываток». Кто именно из родни тещи был приглашен вместе с ней, оповещать было принято заранее.

Игнорировать обычай нельзя было ни тёще, ни зятю, потому что это могло зародить между ними вражду.

Катунь24