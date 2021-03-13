Катунь24: Рубцовчанка выступила в музыкальном шоу на ТНТ

Рубцовчанка выступила в музыкальном шоу на ТНТ12 марта 2021, 13:23

Елена Тараненко приняла участие в проекте «Музыкальная интуиция».

Фото: ТНТ

В этой программе жюри пытается угадать, кто из участников является реальным вокалистом, а кто просто притворяется им. Наша землячка действительно оказалась вокалисткой и, таким образом, помогла команде Юлианны Карауловой отправить в банк 70 тысяч рублей. Певица исполнила композицию Веры Брежневой «Реальная жизнь».

В информации о себе Елена указала, что у нее 4 высших образования и столько же побед в международных конкурсах красоты.

После выступления девушка призналась, что спеть на ТНТ было ее давней мечтой.

«Я училась девять лет, окончила аспирантуру, имею 30 научных публикаций. Работала по специальности и объехала почти 30 стран. Все мои достижения плохо вписываются в амплуа участницы конкурсов красоты. Но это мое любимое хобби. Сейчас за моими плечами 18 конкурсов красоты разного уровня и масштаба. Источник энергии — я сама. Мне с детства все было интересно: 500 секций, 1000 кружков и миллион увлечений. Сейчас ничего не меняется. Я лишь грущу, что в сутках 24 часа», — рассказала Елена.

Катунь24