Катунь24: Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края высоко оценили сенаторы Российской Федерации

Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края высоко оценили сенаторы Российской Федерации11 марта 2021, 19:53

Сегодня, 11 марта, в Алтайском крае побывали представители верхней палаты российского парламента. В течение всего дня в регионе работали первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров и члены данного Комитета Юрий Важенин и Александр Пронюшкин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края высоко оценили сенаторы Российской Федерации

Сенаторы высоко отозвались о работе центра «Мой бизнес» и ряда предприятий, где они побывали в первой половине дня. В ходе посещения Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения, завода «ЗИАС Машинери» отмечено как качество продукции, востребованной и на зарубежных рынках, так и особенности организации производства, эффективная диверсификация работы. Также сенаторы побывали в средней общеобразовательной школе № 137 города Барнаула, которая была открыта в 2021 году, сообщили в пресс-службе Правительства Алтайского края.

Во второй половине дня губернатор края Виктор Томенко провел с сенаторами рабочее совещание по итогам реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году.

Виктор Томенко отметил важность внимания федеральных властей, Совета Федерации к региону в целом, и к реализации Индивидуальной программы. За пятилетний период, с 2020 по 2024 год, в развитие края дополнительно будет вложено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. 70 процентов средств направляется на развитие экономики, 30 процентов — на реализацию инфраструктурных проектов и на социальное развитие.

Губернатор сообщил, что в 2020 году из полученного 1 миллиарда рублей на развитие экономики направлено свыше 600 миллионов. На докапитализацию Фонда развития Алтайского края выделено 100 миллионов рублей, Алтайского фонда микрозаймов — 200 миллионов рублей. Еще свыше 300 миллионов рублей пошло на прямую поддержку предпринимателей — в виде субсидирования затрат на приобретение оборудования. Такую поддержку получили 200 субъектов малого и среднего бизнеса, что повлекло за собой создание более 500 рабочих мест.

В развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в прошедшем году дополнительно вложено более 400 миллионов рублей. Начато строительство школы в микрорайоне «Спутник» города Барнаула (50 миллионов рублей), построена дорога по ул. Взлетной (50 миллионов рублей). Еще 300 миллионов рублей пошло на приобретение 23 единиц дорожно-строительной техники.

«Мы убедили наших коллег, когда работали над программой, 500 миллионов рублей направить на приобретение дорожной техники, в первую очередь — снегоуборочной. Она может перенастраиваться на проведение и летних работ», — пояснил Виктор Томенко.

Как отметил глава региона, вся техника, приобретенная в рамках Индивидуальной программы, уже работает на дорогах края текущей зимой.

«Накануне визита премьер-министра в Алтайский край за сутки, 1 марта, выпала трехнедельная норма осадков. Из 1600 населенных пунктов движение к 150 населенным пунктам было осложнено или ограничено. Пришлось включать все ресурсы, чтобы обеспечить жизнедеятельность», — рассказал Виктор Томенко.

Еще одним важным результатом стала передача на федеральный уровень дороги на Казахстан, которая проходит от Барнаула через Павловск, Ребриху, Кулунду. Это позволило высвободить 500 млн рублей из краевого бюджета, которые ранее шли на содержание этой дороги.

По словам сенатора Александра Карлина, эффективность Индивидуальной программы просматривается уже сегодня, и в дальнейшем будет еще в большей степени нарастать за счет грамотного использования дополнительных ресурсов, предоставленных Алтайскому краю федеральным центром. Также сенатор отметил актуальность развития государственных институтов поддержки промышленных предприятий и предпринимателей — Фонда развития Алтайского края и Алтайского фонда микрозаймов.

В целом сенаторы высоко оценили эффективность работы региональных властей над реализацией Индивидуальной программы социально-экономического развития. Уже само вхождение в десятку регионов, на развитие которых направлены дополнительные ресурсы, говорит о высоком уровне принятия управленческих решений.

«Нашей задачей было посмотреть, насколько правильно и грамотно реализуется программа социально-экономического развития региона. Мы своими глазами увидели, что программа эффективно работала в 2020 году, а также оценили планы 2021 года. Программа очень сбалансирована, прежде всего, это поддержка малого и среднего бизнеса — как мы знаем, это основа всей экономики. Это инфраструктура, жилье, дороги и очень много всего другого. Это очень хорошая и эффективная программа. Видно, что в команде работают профессионалы. Мы сегодня были на предприятии „Велес“ и с удовольствием увидели, что продукция экспортируется в Германию. В микрорайоне новостроек в Индустриальном районе работает прекрасная школа № 137. Если такая же будет в микрорайоне „Спутник“, то это будет большой плюс для жителей Барнаула», — подчеркнул Юрий Федоров.

Катунь24