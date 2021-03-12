Катунь24: Разгуляй: рассказываем о традициях четвёртого дня Масленицы

Разгуляй: рассказываем о традициях четвёртого дня Масленицы11 марта 2021, 14:38

Сегодня, 11 марта, четвёртый день Масленицы − разгуляй. В этот день по традиции было принято разрешать конфликты. Широкий четверг − время выплеснуть всю негативную энергию, очиститься. Ведь вступать в Великий пост нужно только после устранения всех обид и разногласий с ближними.

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На Масленицу в этот день начиналось большое празднование. Все работы прекращались, и народ собирался для торжественных проводов зимы. Можно было посмотреть на захватывающие кулачные бои, спектакли, разыгрываемые в забавных костюмах, поучаствовать в перетягивании каната. С сегодняшнего дня начинались колядки.

Четверг называли Колядухой.

Разгуляй славился и таким экстремальным развлечением, как прыжки через костер. Такой обычай пришел из языческих времен. Девушки и парни разводили костер и по очереди перепрыгивали через него. Буря эмоций сопровождала данный процесс.

Люди ходили по домам с музыкальными инструментами и просили позволения у хозяев спеть веселую колядку. После задорной песни зачинщиков маленького торжества угощали конфетами, блинами и вином. Этот день был временем настоящего изобилия, когда столы ломились от яств и напитков. Четверг-разгул был самым веселым днем в торжественных проводах зимы. Захватывало дух от величия ледяных горок, которые строили в то время.

Название перелом также вошло в обиход. Этот период считался переломным в праздновании Масленицы. Весна вступала в свои законные права. Четверг, называемый Колядухой, славился разными развлечениями, одним из которых было переодевание. Многие наряжались в смешные и подчас страшные костюмы, пачкались в саже и пугали прохожих.

Катунь24