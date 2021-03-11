Катунь24: Рассказываем о традициях третьего дня Масленицы: к тёще на блины

Рассказываем о традициях третьего дня Масленицы: к тёще на блины10 марта 2021, 13:52

Сегодня третий день празднования Масленицы. Он отличается самыми богатыми столами и всенародным пированьем. Это время насыщения и объедания накануне Великого поста. Недаром и называется он лакомкой.

Фото: pixabay.com

Среда – лакомка. Третий день Масленицы отличался богатыми столами с угощением для гостей. По традиции в этот день зять приходил к теще на блины, которые она пекла. У каждой хозяйки на Руси был особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Блины пекли из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

В этот день была традиция съесть как можно больше блинов! Их пекли огромное количество.



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В день разгула было настоящее веселье. Работали ярмарки, балаганы, карусели. Затевались хороводы, песенные состязания, очень много плясали. Компании на тройках с бубенцами разъезжали по улицам. Молодежь начинала катания с горок. Над холостыми парнями насмехались, дразнили, устраивали испытания, требуя откупа сладостями. Еще одним обычаем среды-лакомки были встречи женщин для совместного празднования. В красивых нарядах они катались в санях по городам и селам, завлекая холостяков веселыми песнями.

через GIFER

Среду-лакомку можно провести в дружественной атмосфере, среди близких людей, отведать блинов, поднять себе настроение, обсудить совместное проведение проводов зимы. Веселитесь, участвуйте в розыгрышах, играх, катайтесь с гор.

Катунь24