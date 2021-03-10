Катунь24: Рассказываем, как продлить свежесть цветам

Рассказываем, как продлить свежесть цветам09 марта 2021, 14:48

После прошедшего 8 Марта в домах у многих женщин осталось много цветов. Специалисты Роспотребнадзора напомнили о правилах выбора живых цветов.

Фото: pixabay.com

По мнению экспертов, важно обращать внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Хороший показатель – наличие нижних стеблей бутона. Обычно продавцы удаляют их для более эстетичного вида цветка.

Полураспустившиеся бутоны, в отличие от раскрытых, также будут дольше радовать получателя. При этом важна эластичность лепестков – у несвежих цветов они с трудом возвращаются на место, если их отогнуть, и легко осыпаются.

Чтобы дольше сохранить букет свежим, специалисты рекомендуют избегать резких перепадов температур. Например, если на улице минусовая температура, стоит немного согреть букет в машине, тамбуре или в подъезде, прежде чем вносить в квартиру.

Также следует обработать срез стеблей, прежде чем поставить их в вазу. Это нужно для того, чтобы цветок получал необходимое количество влаги. И, конечно же, не стоит надолго оставлять букет без воды, ставить его в вазу сразу после покупки.

Катунь24