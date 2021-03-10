Катунь24: Рубцовчанин отдал мошеннику деньги за вымышленного попугая

Рубцовчанин отдал мошеннику деньги за вымышленного попугая09 марта 2021, 12:24

В полицию обратился житель Рубцовска, который надеялся купить в интернете попугая, но в итоге остался без птицы и 20 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Рубцовчанин созвонился с продавцом и обсудил с ним доставку. Мошенник сказал, что живет в Новосибирске, но готов сам привезти птицу при 100 % предоплате.

Доверчивый мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный счет, но в дальнейшем связаться с продавцом по телефону не смог.

Полицейские установили, что номер, размещенный в объявлении, зарегистрирован в Волгоградской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24