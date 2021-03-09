Катунь24: Рассказываем, какие законы вступили в силу в марте

Рассказываем, какие законы вступили в силу в марте08 марта 2021, 19:17

Изменения коснулись разных сфер жизни.

Фото: pixabay.com

Новые санитарные требования к жилью и содержанию территорий

С 1 марта вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к жилью и содержанию территорий населенных пунктов.

Многие новшества касаются сбора и вывоза мусора. Так, на территориях общего пользования на расстоянии не более 100 метров друг от друга должны теперь стоять урны, которые положено опустошать не реже раза в сутки. Контейнерные площадки около домов должны быть огорожены с трех сторон и регулярно обрабатываться от насекомых и грызунов (чем теплее на улице, тем чаще).

Запрещено сжигать в черте города или села опавшие листья — их теперь положено вывозить на свалки. В теплое время года (выше +10 градусов) улицы, площади и тротуары нужно поливать и подметать, а если на градуснике меньше нуля — обрабатывать от гололеда.

Новые санитарные правила в целом отличаются удобной навигацией и исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-надзорных ведомств и инстанций, трактуются однозначно и недвусмысленно, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В ПДД появился новый дорожный знак

С 1 марта вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые вводят новый знак — впереди дорога контролируется автоматической камерой фотовидеофиксации нарушений.

Сейчас о комплексах фотовидеофиксации предупреждают таблички 8.23 (фотоаппарат со вспышкой). Но проблема в том, что их можно устанавливать только вместе со знаком. Камера может фиксировать различные нарушения, например, контролировать движение по своей полосе. Если табличка размещается под знаком, предупреждающим об ограничении скорости, она вводит водителя в заблуждение. С другой стороны, камера может быть установлена на участке, где вообще нет знаков, ограничивающих скорость. В правилах прописано ограничение 90 км/ч вне населенных пунктов. Получается, что если на таком участке установить передвижной комплекс, то вместе с ним надо ставить и знак с табличкой.

Поэтому и было решено разработать новый знак 6.22. Устанавливать его будут вне населенных пунктов, за 150-300 метров до начала зоны контроля автоматических комплексов. В населенных пунктах он будет устанавливаться на въезде в них.

Пока сами знаки на дорогах еще не появятся. Они просто не разработаны.

Диагностические карты будут действовать до октября

С 1 марта в России должна была стартовать реформа техосмотра. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и запустить другие процедуры.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить постановление правительства о переносе сроков начала реформы на 1 октября. Но так как перенести эти сроки можно только федеральным законом, то было принято решение продлить срок действия диагностических карт до 30 сентября.

В результате у автовладельцев, у которых истекает срок действия диагностической карты, отпала необходимость до 1 октября проходить техосмотр. Карта будет действовать до 30 сентября включительно, полис ОСАГО также можно будет оформить.

Новый порядок техосмотра предусматривает, что процедура будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, но при желании автомобилисты смогут получить бумажный аналог.

Остается месяц для подачи заявок на выплату 5000 рублей

В последний день марта истекает срок для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Право на нее имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года, а назначается она на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требуется только в том случае, если семья не оформляла единовременные «коронавирусные» выплаты на детей в 2020 году, в том числе по причине того, что ребенок в ней появился только после 1 июля 2020 года. В этом случае необходимых сведений для оперативного начисления выплаты может просто не оказаться в распоряжении Пенсионного фонда.

Меняется порядок оформления пособий на детей до трех лет

С 1 марта для оформления пособий на детей до трех лет семьям с низким доходом снова требуется заявление. Его необходимо будет подавать ежегодно, сначала в связи с рождением ребенка, потом при достижении им одного года, двух и трех лет. Его придется написать повторно также в случае смены места жительства семьи.

Обратиться за назначением пособия граждане могут в органы соцзащиты или многофункциональный центр, а также удаленно через портал госуслуг. Помимо заявления необходимо представить документы, подтверждающие доход семьи: выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

С 1 апреля 2020 года до 28 февраля 2021 года период выплаты пособия продлевался автоматически без заявления.

Вводятся новые правила по охране труда

С 1 марта вводятся новые правила по охране труда в замкнутых пространствах — в ограниченных со всех сторон помещениях, входы и выходы в которых затруднены. Это могут быть, например, коллекторы, колодцы, туннели, вентиляционные шахты.

Так, работы внутри котла цистерны не могут длиться более 15 минут. Столько же может находиться работник в канализационном колодце, вторичный спуск в него разрешается только после 15-минутного перерыва. Для работ в шахтах, где ведется промышленная добыча полезных ископаемых, новые правила не распространяются, там действует особое регулирование.

Как пояснили «Российской газете» в Минтруде, ранее единых правил по охране труда при работе в ограниченных или замкнутых пространствах в России не было, они были разбросаны по видам работ.

«Новые правила позволят устранить устаревшие требования и будут способствовать снижению числа производственных травм и профессиональных заболеваний», — считают в ведомстве.

Россияне смогут запрещать использовать свои данные в сети

С 1 марта вступает в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек «подписывает» пользовательское соглашение, предоставляя ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе.

Новый закон даст пользователям возможность выбирать, какие данные он готов сделать общедоступными, а какие — нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

По новому закону операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Заканчивается действие послаблений для заемщиков

Март — последний месяц действия рекомендаций ЦБ, облегчающих положение заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID-19.

Банки по этим рекомендациям должны идти навстречу заемщикам и по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов (перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными), а также приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

В Банке России не ответили на запрос о возможности продления этих мер после 1 апреля. По его данным, с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банки провели реструктуризацию 1,8 млн кредитных договоров физлиц на общую сумму свыше 875 млрд рублей (был одобрен 61% обращений).

Больше торговых точек начнут принимать к оплате карты

С 1 марта расширится количество торговых точек (в том числе интернет-магазинов), которые будут обязаны принимать к оплате банковские карты.

Годовой порог выручки, по достижении которого продавец должен принимать карты, снижается с 40 млн до 30 млн рублей. А с 1 июля он снизится еще больше — до 20 млн рублей.

Закон устанавливает обязанность приема только «национальных платежных инструментов» (карт «Мир»), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался в 2017 году (со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт.

Подходит к концу заморозка цен на сахар и масло

Срок действия соглашений о предельно допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло истекает 31 марта. Именно эти продукты подорожали в прошлом году сильнее всего: цены на сахар выросли на 64,54%, подсолнечное масло — 25,91%.

Соглашения были подписаны в декабре между Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими производителями и торговыми сетями. По ним сахар не может продаваться в рознице дороже 46 рублей за кг, подсолнечное масло — дороже 110 рублей за литр.

В Минэкономразвития неоднократно заявляли, что продлевать эти соглашения или фиксировать цены на другие продукты не планируется. Это была исключительная мера, которая позволила купировать проблему. Если фиксировать цены и дальше, это может привести к дефициту.

В будущем правительство намерено действовать более гибко. В частности, введение экспортных пошлин на зерновые позволит снизить внутренние цены на них. Станет дешевле пшеница — снизится себестоимость производства муки, хлеба, макарон, а также кормов для животных. Такой же эффект будет от введения экспортной пошлины на ячмень и кукурузу, а также сою. А повышение вывозной пошлины на подсолнечник позволит оставить нужный объем сырья для производства масла внутри страны.

Появится реестр обязательных требований к бизнесу

Минцифры с 1 марта должно ввести в опытную эксплуатацию портал, где будут собраны и систематизированы все правила, которые должен соблюдать бизнес. Такой реестр запускается в рамках большой реформы контрольно-надзорной деятельности (в 2020 г. был принят федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ»).

В реестре будут собраны требования к бизнесу, сроки их действия, виды экономической деятельности компаний, которые обязаны соблюдать эти требования, документы, которые необходимы для подтверждения соответствия требованиям, меры ответственности за несоблюдение правил.

Сведения в систему будут вносить сами ведомства, которые занимаются госконтролем, а также предоставлением лицензий, разрешений, аккредитаций и т. д. Первыми сведения в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой.

Экспортная пошлина на пшеницу удваивается

С 1 марта экспортная пошлина на российскую пшеницу увеличивается с 25 евро до 50 евро за тонну. Такую цену экспортеры должны заплатить, если вывозят пшеницу в рамках тарифной квоты. До 1 июля 2021 года экспортировать разрешено 17,5 млн тонн зерна — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

С 15 марта к пшенице добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну). А со 2 июня для пшеницы, кукурузы и ячменя заработает постоянно действующий механизм «зернового демпфера»: пошлина станет плавающей и будет устанавливаться в зависимости от мировых цен на зерно, а собранные таким образом деньги будут возвращены сельхозтоваропроизводителям.

Истекает срок упрощенной регистрации безработных, но его могут продлить

Упрощенный порядок регистрации в качестве безработного и назначения пособия, введенный год назад на фоне начала пандемии, действует до 31 марта, однако может быть продлен и после этой даты.

Временные правила обеспечили возможность регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Достаточно заполнить форму на портале «Работа в России».

Дачники смогут сэкономить на оформлении собственности

С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий дачникам инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Они дают возможность одновременно уточнить все границы земельных участков, поставить на кадастровый учет ранее не отмежеванные участки, то есть исправить все реестровые ошибки, допущенные ранее.

Пока комплексные кадастровые работы могут заказать только местные или региональные власти. Делают они это редко и только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта — скажем, дороги, какого-нибудь нового производства или даже нового жилого микрорайона.

Обычные кадастровые работы обходятся в 10 раз дороже. Их цена за участок в 6 соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок — 1200 рублей. Теперь инициировать комплексные кадастровые работы сможет, например, председатель садоводческого или огороднического товарищества.

Вред водным биоресурсам посчитают по-новому

С 16 марта размер вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, будет исчисляться по новой методике.

По старой методике (2011 года) при одновременных на одном и том же участке частичной или полной потере водных биоресурсов степень негативного воздействия определялась по наибольшему из зол. По новому документу все разновидности вреда суммируются.

Определена формула, как рассчитывать потери водных биоресурсов из-за негативного воздействия при полной или частичной утрате рыбохозяйственного значения поймы водного объекта. Она учитывает общую годовую рыбопродуктивность водного объекта, площадь негативного воздействия, его степень (долю гибнущей рыбы) и длительность.

Обновлены санитарные нормы в сельском хозяйстве

Новые санитарные нормы, важные для сельского хозяйства, вступают в силу с 1 марта. Роспотребнадор обновил санитарно-гигиенические требования к обращению пестицидов и агрохимикатов.

Они стали менее объемными, но при этом сохранены необходимые ограничения, говорит представитель Российского союза производителей химических средств защиты растений Виктор Григорьев. В новом СанПиН для участников рынка остался невыясненным разве что один момент: в прошлых правилах авиаобработка химикатами допускалась при скорости ветра на рабочей высоте не более четырех метров в секунду. В новых правилах рабочая высота исчезла из формулировок. Получается, что замеры скорости ветра нужно осуществлять на всем диапазоне высот, что выполнить невозможно, говорит Григорьев.

Также новый документ регламентирует, как нужно транспортировать, обрабатывать и обеззараживать отходы животноводства (навоз) и птицеводства (помет). Большинство избыточных требований при этом удалось исключить, отмечает замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. Например, в первоначальной редакции содержались требования к высоте и длине зеленой изгороди для очистных сооружений, требования к животноводческим комплексам определенной мощности строить санитарную лабораторию.

По словам эксперта, теперь в СанПиНе осталось только два спорных момента. Новыми правилами навоз и помет, используемые в 98% случаях в качестве сырья для производства органических удобрений, приравниваются к отходам. Тогда как законом об отходах производства и потребления установлено, что отходом является только то, что удаляется или предназначено для удаления.

Катунь24