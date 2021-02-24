Катунь24: Рассказываем, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Рассказываем, когда россиян ждут следующие длинные выходные23 февраля 2021, 17:17
Следующие в 2020 году длинные выходные ждут россиян в марте.
Фото: pixabay.com
Международный женский день, 8 марта, в 2021 году выпадает на понедельник. Согласно нормам российского Трудового кодекса (статья 112) этот день объявляется нерабочим. Таким образом, россияне выйдут на работу во вторник, 9 марта. Послепраздничная рабочая неделя будет короткой, четырёхдневной.
Что касается сокращённых рабочих дней, то в марте 2021 года их не будет ни для пятидневного, ни для шестидневного рабочего графика.
Всего в марте 2021 года будет 22 рабочих дня и девять — выходных.
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Следующие после 8 марта праздники в России — майские.