Катунь24: Рассказываем, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Рассказываем, когда россиян ждут следующие длинные выходные23 февраля 2021, 17:17

Следующие в 2020 году длинные выходные ждут россиян в марте.

Фото: pixabay.com

Международный женский день, 8 марта, в 2021 году выпадает на понедельник. Согласно нормам российского Трудового кодекса (статья 112) этот день объявляется нерабочим. Таким образом, россияне выйдут на работу во вторник, 9 марта. Послепраздничная рабочая неделя будет короткой, четырёхдневной.

Что касается сокращённых рабочих дней, то в марте 2021 года их не будет ни для пятидневного, ни для шестидневного рабочего графика.

Всего в марте 2021 года будет 22 рабочих дня и девять — выходных.

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Следующие после 8 марта праздники в России — майские.

Катунь24