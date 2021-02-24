ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля23 февраля 2021, 07:01

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 февраля.

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля1Дела и мысли Овна будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Овен может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Овну не пренебрегать своим чувством долга. Завтра – день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля2Телец рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Тельца неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Телец не смог бы решить с наскока, завтра начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля3

Близнецов будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – они сделают все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Близнецы сразу же отметут. Если же Близнецы запланировали траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать завтра, – более удачного дня для этого не найти!

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля4Рак будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Раку придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Рак завтра добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля5

Жизненная энергия Льва будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Лев все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Льву посетить завтра какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля6

Дева сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать ее в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Деве поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Девы завтра будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля7Сегодня в любом деле лучший вариант действий для Весов – тот, который проверен опытом, временем и ими самими. Звезды гороскопа склоняют их мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет им в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ними открыты. Консервативными методами завтра Весы достигнут большего, чем самым блестящим экспромтом!

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля8

Скорпиону следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Скорпиону придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит завтра делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Скорпион встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля9

Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Стрельце его стремительность, напор и «революционные» замашки. Стрельцу придется смириться с тем, что переубедить завтра никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля10 Какое бы решение ни потребовалось принять завтра Козерогу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Козерог будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие завтра не станут торопить его и создавать вокруг суету, Козерог будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля11Водолей будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Водолей завтра покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Водолея швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему завтра решить практически любую бытовую проблему.

 

Рыб ждет спокойный день, а Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими. Гороскоп на 23 февраля12Рыб ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Рыбы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Рыбы встретят новый день во всеоружии!

 

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar