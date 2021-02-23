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Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 23 февраля

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Рассказываем, какие законы вступают в силу 23 февраля22 февраля 2021, 14:24

Изменения коснутся разных сфер жизни.

Фото: pixabay.com

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 119 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999»

Скорректирован порядок расчета предельного уровня софинансирования регионов на модернизацию первичного звена здравоохранения. Речь идет о средствах на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

По материалам «Парламентской газеты»

Катунь24

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