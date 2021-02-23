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Алтайский край

Катунь24: Руководителя «Алтаймясопрома» осудят за мошенничество на 166 млн рублей

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Руководителя «Алтаймясопрома» осудят за мошенничество на 166 млн рублей22 февраля 2021, 13:51

Он похитил имущество мясопромышленного предприятия по фальшивым документам.

Фото: pixabay.com

С территории «Алтаймясопрома» вывозились оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные. Всего на 166 млн рублей.

Это происходило в 2014–2018 годах, когда обвиняемый являлся фактическим руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии.

Теперь соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром» осудят за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает прокуратура Алтайского края.

Катунь24

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