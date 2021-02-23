Катунь24: Руководителя «Алтаймясопрома» осудят за мошенничество на 166 млн рублей

Руководителя «Алтаймясопрома» осудят за мошенничество на 166 млн рублей22 февраля 2021, 13:51
Он похитил имущество мясопромышленного предприятия по фальшивым документам.
Фото: pixabay.com
С территории «Алтаймясопрома» вывозились оборудование для содержания, забоя поголовья свиней и сами животные. Всего на 166 млн рублей.
Это происходило в 2014–2018 годах, когда обвиняемый являлся фактическим руководителем и одним из учредителей мясопромышленного предприятия, имеющего признаки банкротства и находящегося в критическом финансовом состоянии.
Теперь соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Алтаймясопром» осудят за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает прокуратура Алтайского края.