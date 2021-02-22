Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 21 февраля

Рассказываем, какие законы вступают в силу 21 февраля21 февраля 2021, 14:09

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 160 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087»

В перечень случаев, при наличии которых заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла, включено выполнение работ по созданию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 164 «О внесении изменения в перечень должностных лиц, за подписью которых телеграммы категорий „Президент Российской Федерации“, „Председатель Правительства Российской Федерации“, „высшая правительственная“ и „правительственная“ передаются в приоритетном порядке»

В перечень должностных лиц, за подписью которых телеграммы категории «правительственная» передаются в приоритетном порядке, включен специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

По материалам «Парламентской газеты»

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