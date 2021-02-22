Катунь24: Роспотребнадзор назвал 5 продуктов, которые избавят от зимней хандры

Роспотребнадзор назвал 5 продуктов, которые избавят от зимней хандры21 февраля 2021, 13:15

Наше настроение напрямую зависит от того, чем мы питаемся. Питательные вещества, уровень и баланс, которые содержатся в еде, влияют на эмоциональное и психологическое состояние.

Фото: pixabay.com

1. Мясо

Курица, говядина, свинина содержат незаменимую аминокислоту тирозин. Она увеличивает уровень гормона счастья, а еще норэпинефрина. Мясо не просто улучшает настроение, оно еще и повышает концентрацию внимания и благотворно влияет на память. Витамин B12, который содержится в мясных волокнах, помогает справиться с бессонницей и депрессией.

2. Бананы

Один из самых известных продуктов-антидепрессантов. Аминокислота триптофан, которую содержит этот фрукт, усваивается организмом, где он превращается в «гормон счастья» серотонин. Серотонин поднимает настроение и улучшает сон, снимает депрессию и тревожность. В бананах также много витамина В6, который защищает нервную систему от негативного воздействия. А еще этот фрукт полезен при хронической усталости и хандре.

3. Шоколад

Благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, в организме вырабатываются известные эндорфины, которые делают нас чуточку счастливее. Помимо этого шоколад содержит много магния, что позволяет бороться со стрессом.

Однако перечисленными полезными качествами обладает лишь темный горький шоколад с содержанием какао-бобов не менее 78%.

4. Морская капуста

Для хорошего настроения и самочувствия организму крайне важен гормон адреналин. Его дефицит может вызвать появление хронической усталости, ухудшение эмоционального фона и развитие депрессии. Функцию регуляции уровня этого гормона несут надпочечники, а для их полноценной работы необходимы витамины группы B. В морской капусте очень высока их концентрация, поэтому ее можно использовать для улучшения настроения.

5. Каша

В особенности — овсяная и гречневая. Эти виды крупы имеют высокую концентрацию того самого триптофана, который при переработке в организме способствует образованию серотонина. Более того, эти каши способствуют естественной регуляции уровня сахара в крови. Это важно, поскольку от него зависит уровень инсулина, который доставляет триптофан к мозгу, где тот уже и перерабатывается в серотонин.

По материалам рецепты.здоровое-питание.рф.

Катунь24