Катунь24: Рассказываем, как учатся будущие защитники Отечества в Алтайском кадетском корпусе

Рассказываем, как учатся будущие защитники Отечества в Алтайском кадетском корпусе20 февраля 2021, 20:44

Накануне 23 Февраля наша съемочная группа посетила Алтайский кадетский корпус. Как стать кадетом и как проходит учеба у будущих защитников Отечества? Смотрите в нашем сюжете.

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Господин кадет, ефрейтор, поручик – обращения для нас непривычные. Все потому, что это чины, а не звания. Истоки кадетства берут начало в царской России. Алтайский кадетский корпус – единственный в крае. Юноши с 7 по 11 классы живут в казармах на территории действующей ракетной дивизии по соседству с настоящими солдатами. Подъем в 6:10, затем насыщенный учебный день. Кроме привычных школьных предметов, у молодых людей есть этика и психология, хореография, основы самообороны и военно-технические дисциплины.

Один из тех, кто хочет получить высокое звание, – Данил Макеев. В этом учебном году он поступил в 10 класс кадетской школы. Приехал из села Новая Тараба Кытмановского района. Сдал вступительные экзамены: русский язык, математику и физподготовку – бег и подтягивания. Данил без труда поступил с красным аттестатом за 9 класс. На адаптацию в новом месте понадобилось несколько дней. Помогла мечта посвятить жизнь армии. После учебы здесь хочет поступить в военную академию в Санкт-Петербурге.

Учатся кадеты преимущественно на 4 и 5. Отстающие сдают дополнительные экзамены. Есть и другая мотивация – корпус сотрудничает с различными силовыми ведомствами России. Лучших выпускников они берут под свое крыло.

Месячная учеба здесь стоит 5 тысяч рублей, для льготников – детей из многодетных и малообеспеченных семей или имеющих одного родителя – 2,5.

Алтайский кадетский корпус за 20 лет работы воспитал больше 600 мальчишек.

Каждый год из Алтайского кадетского корпуса выпускается около 40 юношей. Всего же с 7 по 11 классы учатся 200 человек. Из них больше 60 % в будущем становятся защитниками Отечества и связывают жизнь со службой в армии и других силовых ведомствах.

Катунь24