Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 20 февраля

Рассказываем, какие законы вступают в силу 20 февраля20 февраля 2021, 17:45

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 148 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

Утверждена новая редакция порядка предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Так, установлено, что конкурс проводит Министерство спорта РФ. Также скорректированы расчет объема субсидии и порядок предоставления отчетности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 151 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций»

Уточняются Правила предоставления грантов на реализацию проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций. В частности, установлено, что средства выделяются организациям по результатам конкурса программ развития, проводимого исходя из наилучших условий достижения результата, в целях которого предоставляется грант.

Также внесены изменения в перечень требований, которые предъявляются к организациям, претендующим на получение гранта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 152 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море»

Скорректирован порядок предоставления субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море. Так, уточнены сведения, включаемые в соглашение. Также расширены требования к организациям, участвующим в отборе.

Конкурс на получение субсидий проводится Федеральным агентством морского и речного транспорта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 155 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730»

Действующий в настоящее время временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года.

Ранее установленная инвалидность автоматически продляется на шесть месяцев. Инвалидность присваивается без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации также решается без личного обращения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 159 «О Межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы и об упразднении Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года»

Принято решение создать Межведомственную комиссию по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Это коллегиальный орган, координирующий деятельность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в целях реализации Стратегии.

По материалам «Парламентской газеты»

Катунь24