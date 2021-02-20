Катунь24: Россиян ждёт подорожание продуктов питания из-за роста цен на упаковку

Россиян ждёт подорожание продуктов питания из-за роста цен на упаковку19 февраля 2021, 21:11

Предполагается, что стоимость упаковки повысится на 10–15 %. Предприятия пищевой промышленности обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность роста цен.

Фото: pixabay.com

Как сообщает «КоммерсантЪ», от подобных мер страдают сами предприятия, в том числе те, кто остановил производство в период пандемии.

Поставщики сырья объясняют это ростом цен на полиэтилен: с июня 2020 года она выросла с 78 до 115 тыс. рублей за тонну. При этом упаковка занимает около 30 % в доле производства. В свою очередь они обратились в Минпромторг с сообщением о проблеме.

Зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подтвердил, что рост цен на упаковочное сырье приведет к увеличению стоимости многих продуктов питания. Кроме того, факторами роста цен на них называют спрос на полимеры и сырье для нефтехимии, высокие таможенные пошлины на сырье и логистические проблемы с международными поставками. Пока что производители работают с полимерами, закупленными в ноябре–декабре 2020 года. Однако «Руспродсоюз» предполагает, что в течение нескольких месяцев компаниям придется работать на сверхдорогом сырье.

Катунь24