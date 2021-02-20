Катунь24: Рассказываем, что подарить мужчине на 23 Февраля

Рассказываем, что подарить мужчине на 23 Февраля19 февраля 2021, 16:13

Близится 23 Февраля – праздник настоящих мужчин, защитников Отечества. И естественно, что женщины задумываются об оригинальном, но доступном по цене подарке для любимого мужа, брата, коллеги или сына. Если вы из числа тех, кто не знает, какой презент выбрать, то следующие идеи будут для вас актуальными.

Фото: pixabay.com

Подбор подарка на 23 Февраля зависит от того, кому он будет предназначен. То, что можно подарить мужу, мужчине-коллеге вряд ли подойдет. А презент, предназначенный для друга, не будет актуальным для ребенка.

Приятные сувениры для мужа

Чтобы сделать приятное любимому мужу, можете преподнести ему в качестве подарка:

Видеообращение с поздравлением и признанием в глубоких чувствах своей второй половинке. Мужчины, сколько бы им ни было лет, очень любят слышать теплые слова в свой адрес. Порадуйте своего избранника оригинальным поздравлением, он будет очень доволен!

Фотоколлаж с совместными фотографиями. Если у вас есть дети, то можно сделать оригинальный альбом с семейными снимками, каждый из которых красиво подписать. Подчеркните, как вы любите своего супруга, какой он заботливый муж и любящий отец, и напишите, что только с ним вы испытываете настоящее счастье.

Постельное белье военной тематики. Для настоящих мужчин, защитников Отечества, подойдет такой тематический подарок. А постельный набор с изображениями танков также порадует любителей игры World of Tanks.

Уходовую косметику для мужчин. Косметикой пользуются не только женщины, но и представители сильного пола. Если вам кажется, что такой подарок будет банальным, не переживайте: подобная продукция никогда не утратит актуальности, поскольку здоровье кожи очень важно.

Тематические сувениры. Если муж любит статуэтки, картины, копилки или другие подобные предметы, то проблема подарка решена. Купите то, что больше всего придется по вкусу вашему супругу. Что-то оригинальное и уникальное – такое, чего еще нет в коллекции вашего любимого мужчины.

Коллекционный алкоголь. Продаются сувенирные спиртные напитки в бутылке в разных формах военной тематики.

Сумка для ноутбука либо чехол для планшета. Довольно практичный подарок, который порадует вашего мужчину. Особенно если у него еще нет сумочки для ношения девайсов.

Дартс, съедобный букет, набор для игры в теннис, новая компьютерная игра – все эти подарки станут отличным сюрпризом для вашего избранника. И многие парни радуются таким презентам, так как в душе каждого из них, даже у самого брутального, все же живет ребенок, который будет доволен маленькими радостями.

Прикольные презенты для друга

Подобрать презент для друга даже легче, чем мужу или коллеге. А если приятель обладает хорошим чувством юмора, то здесь вообще все просто:

Прикольная кружка. Она может быть оформлена в военном стиле или же иметь смешную надпись.

Туалетный гольф. Это отличный подарок для друга, который любит пошутить сам и нормально воспринимает шутки над собой.

Портативное зарядное устройство. Идеальный подарок для друга, который часто бывает в разъездах и не имеет возможности вовремя заряжать телефон. Такой девайс подойдет и для планшета. Также существуют портативные зарядки для ноутбуков.

Практичные подарки коллеге

Коллеге по работе выбрать презент тоже очень просто – отлично подойдет что-то из канцелярии, но оригинальное и необычное. Можно преподнести сувенир или другой предмет, который будет напоминать о вас как о дарителе. Это может быть:

Блокнот в кожаном переплете или деревянной обложке. Довольно практичный, а главное, нужный подарок. Можно сделать поздравительную гравировку либо принт с фотографией будущего владельца вещи.

Стильные запонки. Это не только подарок для мужа – запонки нужны всем мужчинам, а особенно деловым. Поэтому если ваш коллега – ответственный работник, занимающий важную должность или часто посещающий семинары, заседания или другие подобные мероприятия, такой презент будет для него очень даже актуальным.

Не бойтесь проявлять фантазию и свой индивидуальный творческий стиль. И не переживайте, если не смогли купить своим мужчинам дорогостоящие подарки. Даже обычная мелочь, подаренная с любовью и от души, стоит дороже, чем самые необычные, новомодные презенты.

По материалам сайта pan.ru

Катунь24