Катунь24: Раку стоит как следует пофантазировать, а Водолей будет полон энергии. Гороскоп на 18 февраля • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Раку стоит как следует пофантазировать, а Водолей будет полон энергии. Гороскоп на 18 февраля18 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 18 февраля.

Овен рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Овна, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Овна сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

День Тельца обещает пройти под девизом: «Я сам!». Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Тельцу успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Телец не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Телец может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

В голову Близнецов буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Близнецам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Близнецов, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Близнецов, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Раку стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Рак сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Лев просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Льва будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Лев сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.

Деве представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Деве не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Девы важную роль!

Весы сумеют обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Они будут чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий их вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Весов возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола их самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Весам потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

День будет наполнен для Скорпиона всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Скорпиону легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Скорпиону правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

На глазах Стрельца будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Стрельца разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Стрельца, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Стрелец сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Энергичность и жизнелюбие Козерога расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Козерогу же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Козерог сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Водолей будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Водолей способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Водолей сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Ситуация будет держать Рыб в приятном тонусе, не позволяя им расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Рыбы сумеют вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня им стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Рыбам посмотреть на привычные вещи под новым углом.

По материалам сайта Гороскоп 1001

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