Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 17 февраля • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 17 февраля17 февраля 2021, 19:00

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 92 «О внесении изменения во Временный порядок признания лица инвалидом»

Скорректирован упрощенный порядок признания лица инвалидом. Установлено, что при наличии ранее проведенных медобследований (в течение 12 месяцев до направления на медико-социальную экспертизу), подтверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений функций органов и систем организма, иные обследования проводить не требуется.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур»

Утвержден порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств регионов по возмещению производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию. Речь идёт о выращивании и продажи пшеницы, ржи, кукурузы, ячменя кормового.

Средства субъектам РФ будут распределяться исходя из объёма произведённой продукции. Размер ставки субсидии будут утверждать региональные власти. За счёт господдержки будут компенсироваться до 50% затрат на производство продукции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 122 «О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора»

Вносимыми изменениями установлено, что крупнейший производитель, занимающийся производством колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним согласно специальному инвестконтракту с Минпромторгом, а также его аффилированные лица с аналогичным статусом должны уплатить утилизационный сбор за IV квартал 2020 год не позднее 15 марта 2021 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц»

Установлено, что заявление в пенсионные фонды о выплате накоплений (или об отказе от их получения), а также нотариально заверенные копии документов с 30 января 2022 года можно подать в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Также установлен порядок возврата правопреемниками полученных сумм в случае обращения за накоплениями других правопреемников, восстановивших срок для обращения через суд.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 126 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368»

Скорректирован порядок предоставления субсидий российским производителям в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Средства выделяются организациям по результатам отбора представленных ими заявок. Конкурс проводится ежеквартально посредством запроса предложений на основании направленных заявок, исходя из соответствия участника отбора установленным требованиям и очередности поступления заявок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года № 129 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета стационарам сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвалидов в стационарах»

Утвержден новый порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, имеющим в своем составе стационар (стационары) сложного протезирования, на возмещение затрат по оплате дней пребывания в них инвалидов. В частности, скорректированы требования к стационарам. Установлены порядок проведения отбора получателей средств и расчет размера субсидий. Также определены правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2021 года № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления электрической энергии и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Срок проведения пилотного проекта по функционированию агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России продлен до конца 2021 года.

Катунь24