Катунь24: Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3 % • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3 %

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 16,3 %17 февраля 2021, 18:03

За 6 неделю 2021 г. (с 08.02 по 14.02.) в крае зарегистрировано 19,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,2 % выше предыдущей недели и на 16,3 % выше эпидемического порога.

Фото: pixabay.com

Среди заболевших дети до 14 лет составляют 65,2 %.

Среди заболевших ОРВИ с 8 по 14 февраля при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, риновирусы, парагрипп), циркуляция вирусов гриппа не установлена, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:

  1. Мыть руки после посещения многолюдных мест, общественного транспорта  и перед едой;
  2. Использовать маски для защиты органов дыхания;
  3. Соблюдать расстояние;
  4. Вести здоровый образ жизни;
  5. Регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.

При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив.

Катунь24

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