Катунь24: Рассказываем, что приготовить мужчине на 23 Февраля • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, что приготовить мужчине на 23 Февраля17 февраля 2021, 16:29

В преддверии зимнего мужского праздника каждая женщина находится в поисках простых и вкусных рецептов на 23 Февраля. Представители сильной половины человечества на подсознательном уровне отдают предпочтение простой еде. Поэтому блюда нужно выбирать малокомпонентные и понятные, лучше больше времени уделить их оформлению и позаботиться о вкусе.

Фото: pixabay.com

Завсегдатаем любого застолья на протяжении многих десятков лет остаются салаты. На 23 Февраля они должны быть не просто красивыми, но и вкусными, питательными, а также включающими какой-либо вид мяса.

Салат «Радужный»

Нестандартный красочный салат идеально подойдет для мужского праздника. Продукты выкладываются на блюдо раздельными горками. Кисленькая капуста отлично сочетается с жареным мясом и вареными овощами. Салатик получается очень сытным.

Ингредиенты:

мясо – 250 г;

капуста – 250 г;

морковь – 250 г;

свекла – 250 г;

консервированный горошек – 200 г;

уксус 9 % – 1 ст. л.;

майонез – по вкусу.

Приготовление:

Капусту тонко шинкуем. В миске смешиваем капусту с уксусом и щепоткой соли. Разминаем руками. Морковь отвариваем, очищаем и трем на терке. Свеклу тоже отвариваем до готовности, очищаем и натираем. Мясо берем любое. В нашем варианте это свинина. Солим кусочек мяса, натираем специями по вкусу и обжариваем до готовности на растительном масле. После нарезаем кубиками. Выкладываем ингредиенты по кругу горками. При подаче поливаем майонезом. Перемешивать или нет, решайте сами.

Салат «Любимый муж»

Иногда этот красивый мясной салат еще называют «Любимый мужчина».

Ингредиенты:

куриная грудка (копченая) – 0,3 кг;

свежие шампиньоны – 0,3 кг;

салатный лук (белый) – 2 шт.;

отваренные куриные яйца – 4 шт.;

плавленый сырок – 2 шт.;

зубчики чеснока – 2 шт.;

томаты – 2 шт.;

майонез – сколько уйдет.

Приготовление:

Свежие шампиньоны порежьте тонкими пластинками и выложите на сковороду с добавлением небольшого количества растительного масла. Обжаривайте, пока не выпарится сок, затем добавьте соль и перец. Спустя пять минут отправьте к ним лук, порезанный мелкими кубиками. Протомите еще 10 минут и уберите в сторону, чтобы остывали. Измельчите копченую курицу. Яйца и плавленый сыр натрите на мелкой терке и сложите в миску. К ним добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок, затем перемешайте. В салатник первым слоем положите грибы, затем половину яиц с сыром, потом курицу и снова сырно-яичную смесь. Салат поставьте в холодильник.

Пока он пропитывается и остывает, возьмите томаты и нарежьте их тонкими полукольцами. Перед подачей блюда на стол в качестве верхнего слоя разложите помидорные дольки так, чтобы в результате они напомнили цветок. Завершающим штрихом поставьте в середину небольшой пучок свежей петрушки, лучше с кучерявыми листиками.

Лучшим основным блюдом для мужчины однозначно будет добротный кусок мяса, жаренный на сковороде, с минимальным количеством специй.

Мясо по-французски с грибами

Запеченное мясо – это практически всегда беспроигрышный вариант, рецепт достаточно прост и будет понятен каждому. Для приготовления можно взять более жирную или более постную свинину, например, балык (отбивную). Грибы подойдут как свежие, так и замороженные. Чтобы свинина получилась мягче и вкуснее, можно предварительно ее замариновать.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

твердый сыр – 100 г;

шампиньоны – 5-6 шт.;

крупная луковица – 1 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

растительное масло – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

специи – 3 щепотки.

Приготовление:

Охлажденную или размороженную свинину помойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Чтобы мясо получилось мягче и нежнее, накройте кусочки пленкой и отбейте с двух сторон специальным молотком. Форму для запекания или противень смажьте растительным маслом, выложите мясо и подсолите, присыпьте специями. Добавьте майонез любой жирности. Крупную репчатую луковицу почистите, помойте и нарежьте соломкой. Разложите равномерно по всей поверхности отбивных. Шампиньоны помойте и нарежьте тонкими пластинами, разложите по всей поверхности мяса. Можно слегка подсолить грибы и присыпать специями. Твердый сыр натрите на мелкой терке и хорошенько присыпьте будущее мясо по-французски. Заготовки можно отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Спустя 20-25 минут мясо по-французски будет готово. Учитывая, что запекается оно быстро, можно поставить его в духовку как раз тогда, когда на стол будут только поданы холодные закуски. Таким образом, мясо будет подано на стол не разогретым, а прямо с пылу с жару.

Ароматный стейк

Для этого блюда лучше брать молодую телятину, при этом важно, чтобы вырезка была сделана поперек волокон. На гарнир подойдут свежие овощи или картофельное пюре.

Ингредиенты:

говядина – 0,35 кг;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Кусок говядины хорошо промойте, затем оботрите бумажным полотенцем и удалите все пленки и прожилки. Дайте ему полежать при комнатной температуре около часа, затем нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите с двух сторон, а также смажьте оливковым маслом. Разогрейте сковороду с толстым дном и положите на нее стейк, через 30 секунд переверните на другую сторону. Такой прием помогает запечатать соки внутри мяса. Снова переверните кусок через полминуты и жарьте 4-5 минут с каждой стороны. Для большего аромата положите на сковороду веточку тимьяна и розмарина, а также чеснок. Когда время жарки выйдет, снимите стейки с плиты, накройте их крышкой и дайте полежать 10 минут, после чего подавайте к столу.

В День защитника Отечества каждого мужчину обязательно нужно порадовать вкусными, сытными и невероятно красивыми блюдами. Создавать меню необходимо индивидуально, исходя из вкусовых предпочтений того, для кого и готовят.

По материалам сайта bloghozyajki.ru

Катунь24