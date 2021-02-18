Катунь24: Рассказываем, как будут отдыхать россияне в феврале 2021 года • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, как будут отдыхать россияне в феврале 2021 года17 февраля 2021, 14:47

В День защитника Отечества в 2021 году россияне будут отдыхать сразу три дня – с 21 по 23 февраля. Поэтому суббота, 20 февраля, будет рабочей.

Фото: pixabay.com

В этом году День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, выпадает на вторник. Чтобы россияне смогли отдохнуть на праздник три дня подряд, рабочий день с понедельника, 22 февраля, перенесли на субботу 20 февраля.

Праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества продлятся три дня – 21, 22 и 23 февраля, напомнил Роструд. Они выпадают на воскресенье, понедельник и вторник.

Следующая за праздником рабочая неделя сократится до трех дней — с 24 по 26 февраля.

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