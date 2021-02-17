Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 16 февраля • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 16 февраля16 февраля 2021, 19:06

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 114 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора»

В связи с упразднением регионального ветеринарного надзора скорректирован ряд актов Правительства РФ по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного надзора в этой сфере. Так, на Россельхознадзор возложены полномочия по учету и приёму уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по правительственному перечню.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 115 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива»

Утвержден новый порядок предоставления субсидий производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Средства выделяются в соответствии с подпрограммой «Развитие транспортного и специального машиностроения» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Сведения о субсидии размещаются на едином портале в разделе «Бюджет» при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2021 года № 116 «О внесении изменений в приложение № 8-3 к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Упрощен порядок выделения регионам субсидий на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. В частности, предусмотрена отсрочка в подаче ряда документов. Речь идёт о свидетельстве о праве собственности на земельный участок, разрешения на строительство, заключении государственной экспертизы на проект. Эти документы разрешено направлять после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству.

По материалам «Парламентской газеты»

Катунь24