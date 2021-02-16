Катунь24: Романтика вне политики: акция с фонариками в поддержку Навального в Алтайском крае провалилась • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Романтика вне политики: акция с фонариками в поддержку Навального в Алтайском крае провалилась15 февраля 2021, 11:03

Даже мирный протест в поддержку Алексея Навального в День влюбленных в Алтайском крае провалился – влюбленные предпочли более интимную обстановку, остальные просто не обратили на акцию внимания.

Напомним, соратник Навального Леонид Волков призывал всех 14 февраля выйти на улицу с включенным фонариком на смартфоне. Как это должно было помочь Навальному, Волков не уточнял.

Акция провалилась не только на Алтае, но и по всей Сибири: к призывам прислушались единицы. Например, в Иркутске на улицы вышло буквально два человека. По их же собственным словам, больше к ним никто не присоединился.

В многомиллионной Москве, даже по словам оппозиционного журналиста Александра Романенкова, из многотысячного дома вышли «человек 9».

Ранее эксперты отметили, что несистемная оппозиция копирует популярные в России акции по случаю Дня Победы: тогда были объявлены «Свеча памяти», «Окна Победы», «Фонарики Победы». Как сообщил в интервью ridus.ru руководитель Московского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков, протестная акция с фонариками – очередная попытка несистемной оппозиции опорочить базовые ценности россиян.

Катунь24