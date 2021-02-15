Катунь24: Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Катунь24: Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля15 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 15 февраля.

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля1Овен не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он – сама дипломатичность, сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Овна лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Овен будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля2Телец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Телец способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Тельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля3

Чтобы день прошел без эксцессов, Близнецам просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа их не склоняют: их обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Близнецам сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля4 Рак способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Раку в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля5

Лев может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Лев сегодня просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Льву следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля6

Дева будет настроена на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Дева готова в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял ее любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против нее коварные планы – Дева сегодня не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, она будет беспощадна. Плохо только, что в кругу друзей и семьи ее обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля7Весы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Весы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Весам следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля8

Скорпиону необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Скорпиона честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Скорпион поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля9

Если в последнее время Стрелец выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Стрелец сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Стрелец может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля10 Козерог способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Козерог будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Козерог может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля11Водолей рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

 

Рак способен превзойти самого себя, а Дева будет настроена на борьбу. Гороскоп на 15 февраля12Ситуация потребует от Рыб решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Рыб хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Рыбам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.

 

По материалам сайта Гороскоп 1001

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