Катунь24: Россиянин решил застраховаться от несчастной любви • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Россиянин решил застраховаться от несчастной любви13 февраля 2021, 15:59

Житель Перми попытался оформить необычную страховку. Он решил застраховать себя от несчастной любви, но получил отказ от компании-страховщика.

Фото: pixabay.com

Как пояснила представитель организации Оксана Швецова, клиенту не смогли оформить полит, так как сегодня нет чёткого понимания, что такое несчастная любовь.

«Страхование — сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь — это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать», — отметила директор пермского филиала страховой компании «Югория» Оксана Швецова.

Однако в компании отметили, что в мировой практике уже есть успешные примеры, связанные с этой тонкой темой. Например, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит. В Америке страхование от несчастной любви стоит 60 центов в неделю, покинутый получает компенсацию.

В Китае страховщики также поддерживают курс властей, нацеленных на снижение количества разводов. Там можно застраховать любовь: если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, её ждет денежное вознаграждение или ценный подарок, пишет РИА Новости.

Катунь24