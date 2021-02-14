Катунь24: Рассказываем, как одному отпраздновать 14 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, как одному отпраздновать 14 февраля13 февраля 2021, 14:49

14 февраля – День святого Валентина. Все люди ждут его как самый романтичный день в году. Но что делать тем, кто в этот долгожданный день по какой-либо причине остался в одиночестве? Расстраиваться не стоит, ведь всегда можно найти выход. Предлагаем оригинальные идеи, как можно отметить 14 февраля одному, чтобы было весело.

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Сделать доброе дело и посидеть с детьми женатых друзей

Да, пусть у вас в этот День всех влюбленных нет пары, но это явно не повод возненавидеть всех, кто купается в сердечках и розах 14 февраля. Сделайте наоборот, помогите счастливым парочкам быть в этот день еще счастливее и предложите поработать Мэри Поппинс и посидеть с их маленькими детьми, чтобы они могли устроить себе полноценное свидание или хотя бы романтический домашний вечер в тишине. Вам плюс в карму!

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Заняться спортом

Отправляйтесь на лыжную пробежку в лес или со сноубордом за город, благо самый романтичный праздник на свете приходится на такую холодную и немножко неромантичную пору. Если из дома выходить не захочется, осваивайте спортивные упражнения на YouTube, которые имеются там на любой вкус – от йоги до капоэйры.

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Устроить холостяцкую вечеринку

В США, кстати, вечеринки Anti-Valentine’s Day Party – это просто-таки традиция у одиночек. Для таких пиршеств без слез и скуки придумывают свои коктейли с названиями в духе «Разбитое сердце», свои подарки и даже свой праздничный декор. Вы можете так сильно не заморачиваться, а просто позвать подружек без пары на посиделки с вином и закусками, поставить песню Глории Гейнор I Will Survive и по старой женской традиции весь вечер проговорить о мужчинах. Или лучше заняться их непосредственным поиском, хором зарегистрировавшись на сайте знакомств.

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Навестить родителей

Не только в такие праздники, но и в любые дни стоит помнить, что любовь – чувство гораздо более всеобъемлющее и не скрывающееся за рамками поцелуев, открыток и красного нижнего белья. Позвоните родителям, навестите родственников, отправьте заветное I Love You вашим самым дорогим друзьям.

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Купить себе дорогой подарок в День святого Валентина

Представьте, что если бы у вас и была вторая половинка в этот День всех влюбленных, то он легко мог бы оказаться жадиной и не подарить вам того, что вы действительно заслуживаете. Подумайте, что точно могло бы сгладить неприятные ощущения от обилия романтики в воздухе – новые туфли, путешествие или ювелирные украшения…

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Позаботиться о тех, кому в этот день еще хуже

Вспомните о своих друзьях, которые совсем недавно расстались со своей половинкой и сейчас переживают на себе все тяготы первой волны одиночества. Срочно выезжайте к ним как скорая помощь с жизнеутверждающими фильмами, сладостями и подарками.

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По материалам сайта sunmag.me

Катунь24