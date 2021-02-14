Катунь24: Рассказываем, какие фильмы стоит посмотреть 14 февраля • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие фильмы стоит посмотреть 14 февраля13 февраля 2021, 13:14

День святого Валентина – отличный повод устроить просмотр кино. Предлагаем подборку из 12 кинолент, которые рассказывают о всех проявлениях чувств: любви с первого взгляда, дружбе, ревности, измене и испытаниях.

Фото: pixabay.com

1. «500 дней лета»

Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы с вами читаем на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и невероятно забавен.

2. «Дневник памяти»

Бывший моряк навещает в маленьком частном пансионе свою соседку. Во время этих визитов он читает её записную книжку, в которой изложена случившаяся в Северной Калифорнии давняя история. Ее герои – девушка и бесконечно влюбленный в неё парень, который был вынужден расстаться со своей любимой, так как началась Вторая мировая война…

3. «Мулен Руж»

Один из самых известных фильмов с Николь Кидман в главной роли. Действие разворачивается в XIX веке в легендарном парижском ночном клубе. Двое мужчин, бедный писатель и богатый герцог, борются за любовь самой известной куртизанки Франции – блистательной Сатин (Кидман). В фильме невероятные декорации и костюмы, за которые лента получила двух «Оскаров». Кроме того, Кидман носила на съемках самое дорогое ожерелье за всю историю кино стоимостью миллион долларов.

4. «Влюбись в меня, если осмелишься»

С раннего детства они дружили и играли в опасную игру, в которой брали друг друга на слабо. Их безумное чувство не остановили ни свадьбы с другими, ни десять лет разлуки. Марион Котийяр и Гийом Кане исполнили главные роли в этом французском хите с двусмысленной концовкой.

5. «Вам и не снилось…»

Старый добрый советский фильм. Школьники Роман и Катя тянутся друг к другу со всей безоглядностью первой любви. Мать Кати очень счастлива во втором браке и в озарении этого счастья хорошо понимает дочь. Роман находит поддержку у отца, давно и безответно любящего Катину маму. Но рядом ходят люди, ничего не знающие о любви…

6. «Дневник Бриджет Джонс»

Бриджет Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы, как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджет без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.

7. «Дом у озера»

Кейт Форстер после расставания с парнем решает переехать из арендуемого дома, чтобы начать всё с чистого листа, а заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объясняя ему некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс Уайлер – одинокий архитектор, отец которого и построил этот прекрасный дом. Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не совпадает с действительностью. Это побуждает Алекса написать ответ.

Через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время: он в 2004 году, она – в 2006. И лишь загадочный почтовый ящик служит им соединяющим мостиком.

8. «Спеши любить»

Лэндон Картер – кумир своей школы: он независим, красив и жесток к изгоям. И, конечно, он не замечает невзрачную Джейми, думающую только об учебе. После очередной дурацкой выходки Картера заставляют заниматься с отстающими и играть в школьном спектакле.

Тут уж ему не обойтись без помощи скромной отличницы. Джейми соглашается помочь Лэндону, но только если он пообещает, что не будет влюбляться в неё. Самонадеянный парень охотно дает клятву, но вскоре убеждается, что сдержать её будет очень непросто…

9. «Привет, Джули!»

Экранизация романа Вэнделин Ван Драанен о первой любви, о первых и таких противоречивых чувствах.

Джули Бейкер влюбилась в Брайса Лоски с первого взгляда. А он с первого взгляда ее возненавидел. И так продолжалось до восьмого класса, когда Джули стала охладевать к Брайсу, а он, наоборот, начал влюбляться в нее…

10. «Сладкий ноябрь»

Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс бежит по жизни вприпрыжку и не представляет себе другого стиля жизни. Но эксцентричная Сара Дивер очень даже представляет. Если у нее получится, Нельсон станет ее новой победой в серии исправленных людских судеб.

11. «Вечное сияние чистого разума»

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится в электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички, и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того, они были парой.

12. «Скотт Пилигрим против всех»

Скотт Пилигрим встретил девушку своей мечты. Одна загвоздка: чтобы начать с ней встречаться, парню надо победить семь бывших Рамоны. Все они само собой те еще злодеи со своими фишками. Поборов шестерых без особого труда, герою предстоит расквитаться с седьмым – самым сильным и коварным среди них. К тому же последний бывший прячет в рукаве козырь, способный лишить парня жизни. Готов ли Скотт Пилигрим поставить все на кон за любовь Рамоны Флаверс? Предупреждаем, фильм снят в лучших традициях файтинговых игр.

По материалам сайта kinopoisk.ru

Катунь24