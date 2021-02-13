Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 12 февраля • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, какие законы вступают в силу 12 февраля12 февраля 2021, 17:05

Изменения коснутся разных сфер жизни.

Фото: pixabay.com

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 года № 103 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ сайтов, имеющих социальное или образовательное значение»

Утверждены условия и порядок предоставления субсидий на создание и поддержание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение.

Средства могут быть направлены на производство новых программ и документальных фильмов, на оплату труда сотрудников и приглашённых специалистов, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съёмок и звукозаписи. Также субсидии можно расходовать на оплату услуг по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое поддержание сайта.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры.

По материалам «Парламентской газеты»

Катунь24