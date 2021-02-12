Катунь24: Россиянам хотят разрешить ездить по «выделенке» ночью • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Россиянам хотят разрешить ездить по «выделенке» ночью

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Россиянам хотят разрешить ездить по «выделенке» ночью11 февраля 2021, 19:04

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, предлагающий не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

Фото: pixabay.com

Согласно Правилам дорожного движения, по «выделенке» могут ездить только рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты.

Для водителей другого транспорта за это предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.

Как отметил Ярослав Нилов, ночью «выделенка» остается почти пустой, а соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, при дефиците улично-дорожной сети запрет в ночное время необоснованный и странный.

Изменения предлагаются в статью 12.17 КоАП. Составители документа считают, что водителей не следует привлекать к административной ответственности при езде автомобиля по «выделенке» с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения ремонтных или уборочных работ и необходимости объезда препятствия, пишет РИА Новости.

Отметим, ранее правительство не поддержало этот законопроект.

Катунь24

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