Катунь24: Рассказываем, как бюджетно провести День святого Валентина • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Рассказываем, как бюджетно провести День святого Валентина11 февраля 2021, 18:50

Не знаете, как порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных? Необязательно тратить последние деньги на банальные развлечения, вот несколько способов устроить романтический праздник, который запомнится надолго.

Фото: pixabay.com

14 февраля всем хочется романтики и захватывающих действий, но, к сожалению, бюджет после новогодних праздников восстанавливается очень долго. Отбросьте максимализм в духе «если нет денег на ресторан, вообще никуда не пойдем» и порадуйте своих любимых необычными романтическими свиданиями.

Что самое главное в романтическом вечере? Конечно, настроение, а совсем не количество денег в кошельке. Так что если вы по состоянию финансов временно изолированы от дорогих красивых заведений, можно устроить следующее.

Провести день активно

Конечно, здесь всё зависит от погоды и ваших предпочтений — любите ли вы «полный релакс» на диване или предпочитаете отдыхать активно. В чем романтика? В совместном времяпрепровождении, которое можно завершить романтическим ужином. Ведь всегда приятнее расслабляться дома, если перед этим устанешь и замерзнешь на улице.

Вариантов для активного отдыха много:

Кататься на коньках. Это многие признают одним из самых романтичных видов зимнего спорта, особенно если вы оба плохо катаетесь и постоянно держитесь друг за друга, чтобы не упасть. В целом это будет забавно.

Играть в снежки. Море позитива, конечно, если не увлекаться и не устраивать войну не на жизнь, а на смерть.

Лепить снеговика. Совместное творчество укрепляет отношения, а лепка из снега — это настоящее творчество, ведь необязательно лепить классического снеговика из трех шаров, с морковкой, можно проявить фантазию и создать настоящий шедевр из снега.

Просто гулять. Наверняка вы видели далеко не все места в своем городе. Можно посетить незнакомый район и просто исследовать его — вы наверняка найдете какие-то новые, интересные или красивые места. Открывать новое вместе — что может быть романтичнее?

Активность в помещении. Если нет никакого желания находиться на улице, можно продумать активный отдых в помещении, например, пойти на занятия танцами (получится очень романтично, особенно если вы неплохо танцуете) или на альпинистскую тренировку, полазить по стене, страхуя друг друга.

Для совсем авантюристов

Если вы со второй половинкой не против какой-то доли экстрима, можете отправиться в путешествие на электричке или пригородном поезде. Запас чая или глинтвейна в термосе, примерное направление и «навстречу приключениям!».

Романтические эффекты

Какая романтика без дополнительных эффектов? И бюджетность вечера никак на это не влияет, только желательно подготовиться заранее.

Китайский фонарик

Если вы купите китайский фонарик в форме сердца, можно запустить его с крыши или просто какого-нибудь возвышения. Кстати, можно сделать такой сюрприз в конце прогулки, когда вы найдете подходящее место для его запуска.

Принты

Можно украсить квартиру принтами в виде сердец и прочей романтической тематики. Как и любое тематическое украшение, вроде новогодней ёлки, они создадут особую атмосферу. Принты стоят недорого, а после праздника их легко можно будет снять.

Сердечки

День святого Валентина тонет в сердечках, почему бы не последовать примеру многих? Вы можете вырезать из цветной бумаги валентинки и рассыпать их перед кроватью или на кровати. В идеале можно написать на каждой что-то приятное или перемешать их с лепестками роз — одна-три розы, и лепестков вполне хватит.

Свет, звук и запах

Если вы планируете романтический ужин/поход в ванную/вечер, плавно перетекающий в ночь, обязательно надо запастись свечами. Отлично подойдут красные свечи, разные лампы для свечей или красивые светильники. Если на улице слишком холодно, чтобы говорить слова любви под звездным небом, помогут проекторы типа «Звездное небо».

Можно зажечь аромалампу с маслами иланг-иланг, корицы, пачули или розового дерева. Все они в той или иной мере пробуждают чувственность и сексуальность. Только лучше поэкспериментировать с маслами заранее, а то какой-то запах может оказаться неприятным лично для вас.

Теперь о музыке: не думайте, что можно просто включить ваш список в соцсети или радио. Сделайте подборку из романтичных или просто спокойных мелодий, потому что когда во время ваших красивых слов зазвучит любимый трек трэш-металла, ни вам, ни вашей второй половинке это не понравится.

Еда и напитки

Если вы не идете в ресторан, лучше не заказывать еду на дом, а приготовить её самим. Это станет ещё одним совместным творческим актом, потому что готовить вы, конечно, будете не суп или кашу, а какие-то прикольные блюда. Например, десерты, от одного вида которых уже текут слюнки.

Можете приготовить пиццу или поэкспериментировать с компонентами какого-нибудь блюда. Если получится вкусно, можете записать этот рецепт в качестве своего фирменного блюда и дать ему свое название.

То же касается и напитков — можно до бесконечности экспериментировать с составом коктейлей, добавлять разные компоненты и наслаждаться необычными вкусами. Главное — не переборщить с дегустацией, а то вечер закончится не совсем романтично.

Игры

Взрослые любят играть не меньше, чем дети, так почему бы не поиграть вдвоем — минуты смеха и искренней увлеченности вам обеспечены. Правда или действие, твистер с цветными кружочками на полу, даже обычный крокодил — проявите фантазию.

Фотосессия

Фотографироваться не любит только тот, кто уверен, что плохо выходит на фото, но если вы вдвоем и фотку всегда можно удалить, когда вдоволь насмеялись, почему бы и нет?

Здесь тоже не обойтись без фантазии: придумайте себе образы, можете сфоткаться в одежде друг друга, устроить небольшой домашний косплей или просто прикольные наряды из всего, что есть в шкафу. Из самых лучших фото можно сделать коллаж или распечатать их в качестве украшения для вашей квартиры.

Найди подарок

Это интересный способ, который можно использовать вообще везде: дома, на улице или в торговом центре, правда, дома будет удобнее. Суть в том, что вы заранее заготавливаете карту или листочки с надписями, по которым ваша пассия будет искать свой подарок.

Игра становится интересной даже на стадии продумывания: для указаний можно использовать загадки из ваших общих воспоминаний и случаев из жизни, например, фото рядом с окном будет означать, что следующая подсказка где-то там, а на обратной стороне можно написать уточнения в виде загадки или стиха — простор для фантазии просто необъятный.

В итоге удовольствие получат все — уже сама игра станет подарком, а в конце квестов будет ждать материальный подарок.

Первое свидание

Даже вспоминать яркое начало отношений очень приятно, что многие периодически проделывают, а как насчет «пережить всё это заново»? Вы можете не просто представить, а разыграть со своей второй половиной ваше первое свидание или момент знакомства.

Отнеситесь к этому серьезно, и ощущения будут более чем приятными: те же фразы, возможно, та же одежда, можете даже включить музыку, которую слушали в то время — музыкальные композиции отлично сохраняют воспоминания.

Из всего вышеперечисленного можно сделать неплохой сценарий праздника, наполнив его милыми сюрпризами и ощущением взаимной нежности. Только не откладывайте подготовку до последнего, потому что необходимых атрибутов может не оказаться в ближайшем магазине.

Кроме того, ваш идеальный четкий план праздника может рассыпаться из-за банального нежелания партнера участвовать в чем-то или отсутствии настроения. Здесь главное помнить, для чего вы устраиваете свой праздник: чтобы порадовать партнера и себя, укрепить отношения и снова почувствовать яркие, сильные эмоции.

По материалам сайта lifehacker.ru

Катунь24